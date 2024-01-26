Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-26
Saat:21:25:05 TSİ
Enlem:38.06583 N
Boylam:37.52389 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/Uxcnp5Sm37@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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