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Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
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26 Ocak 2024 Cuma 21:39:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 21:39:00

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : deprem Kahramanmaraş AFAD
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