Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-24
Saat:01:15:53 TSİ
Enlem:38.01917 N
Boylam:36.39944 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FsR61XZV8F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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