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22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:38:00

Kahramanmaraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem!

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan açıklanan son dakikaya göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 10.13'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler : AFAD Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi
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