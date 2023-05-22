22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:38:00
Kahramanmaraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan açıklanan son dakikaya göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 10.13'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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