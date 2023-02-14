Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki kadın depremin 205. saatinde kurtarıldı

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde devam ediyor.

Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan JAK timi, Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu. Kadına ulaşabilmek için çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 metre tünel açtı.

Kadına ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tünelden geçerek yaralıya serum takarak müdahale etti. Ayşegül Bayır daha sonra enkazdan çıkarıldı.

Depremden 205 saat sonra kurtulan Ayşegül Bayır, akrabalarını ve kurtarma ekiplerini sevindirdi. Ekipler kadını alkışlarken, akrabaları da sevinç gözyaşları döktü.

Ambulansa konulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan Binbaşı Ali Kaspak, "JAK timleri olarak çok mutluyuz, bize de umut oldu. Tekrar yeni canları kurtarmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bütün milletimizin içi ferah olsun. Son vatandaşımızı çıkarana kadar buradayız." diye konuştu.