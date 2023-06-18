Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-18
Saat:07:56:17 TSİ
Enlem:38.044 N
Boylam:36.6 E
Derinlik:11.34 km
Detay:https://t.co/MhqIdezFIF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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