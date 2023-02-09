Kahramanmaraş'ta 2 kardeş enkazdan kurtarıldı

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ve itfaiye ekipleri Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan Caddesi'nde yıkılan bir bina enkazında çalışma yapan ekipler, depremden yaklaşık 84 saat sonra 16 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşında Muhammed İbrahim kardeşlere ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.