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Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
23 Temmuz 2023 Pazar 17:58:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 17:58:00

Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

AA'da yer verilen habere göre, Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına ekipler 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 90 personelle müdahale ediyor.

Etiketler : orman yangını müdahalesi Kahramanmaraş Onikişubat Pazarcık
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