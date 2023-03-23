Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İlçede saat 12.23'te 4 büyüklüğünde ve saat 13.04'te iki deprem daha meydana geldi. Depremler, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.