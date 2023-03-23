Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde art arda depremler
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 12.19'da 5,3, 12,23'te 4 ve 13.04'te 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İlçede saat 12.23'te 4 büyüklüğünde ve saat 13.04'te iki deprem daha meydana geldi. Depremler, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.
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