Afşin'de bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi

24 Mart 2023 Cuma 09:20:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 09:20:00
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları çizilen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları belirlenen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak tahsis edildi.
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