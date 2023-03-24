Afşin'de bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları belirlenen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak tahsis edildi.