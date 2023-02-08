Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
Kaynak: AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a ilave olarak 30 savcı daha görevlendirdi.
Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda HSK'ye de başkanlık eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi.
HSK, dün, Kahramanmaraş'a 23, Adıyaman'a 22, Hatay'a 21 ilave savcı görevlendirmişti.
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