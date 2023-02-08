Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda HSK'ye de başkanlık eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi.

HSK, dün, Kahramanmaraş'a 23, Adıyaman'a 22, Hatay'a 21 ilave savcı görevlendirmişti.