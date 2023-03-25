Kahramanmaraş yine sallandı
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın vnde saat 07.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Ekinözü'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.
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