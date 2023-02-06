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06 Şubat 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 07:30:00

Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Samsun ve çevre illerden bölgeye 13 araç 64 kişilik ekip gönderildi.

Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de yıkımlara neden olduğunu söyledi.

AFAD olarak Osmaniye'de yıkılan binalardaki vatandaşların kurtarılması için 4 araç 12 arama kurtarma personeli gönderdiklerine işaret eden Uçarlı, bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısını arttıracaklarını dile getirdi.

Kastamonu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kastamonu UMKE'den 3 ekipte 11 kişi deprem bölgesine hareket etti.

Bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Türk Kızılayı ise bölgeye bir mobil mutfak aracı ile 2 personel sevk etti.

Öte yandan Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve Çankırı'dan ise 5 araç ile 41 kişilik arama kurtarma teknisyeni deprem bölgesine gönderildi.

Erzurum, Kars ve Ağrı'dan ekipler bölgeye hareket etti

Erzurum'da AFAD İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

İlk etapta 40 personel, 6 kurtarma aracı ve 1 köpekten oluşan arama kurtarma ekibi, depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun"' dileklerini ileterek, "Arama kurtarma ve lojistik destek ekiplerimiz deprem bölgesine sevk edilmiş durumda. Rabbim aziz milletimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kars AFAD İl Müdürlüğünden 2 araç, 1 şube müdürü ve 5 arama kurtarma personeli Malatya'ya gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE'den bir araç 5 personel, bir 112 aracı, 3 personel Kahramanmaraş'a hareket etti.

Kars AFAD Müdürü Oktay Ayğan, diğer UMKE ve sağlık ekiplerinin teyakkuzda beklediğini söyledi.

Ağrı AFAD İl Müdürlüğünden de 2 araç ve 14 kişilik ekip, deprem bölgesine gitmek üzere Van'a hareket etti.

Etiketler : Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı AFAD UMKE

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