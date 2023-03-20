20 Mart 2023 Pazartesi 14:56:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 14:56:00
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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