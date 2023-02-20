Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülüyor
Kaynak: AA
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sezer, 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğünü söyledi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Sezer, açıklamasında, "(Deprem bölgesinde) Kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasında vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz." ifadesini kullandı.
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