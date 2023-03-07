Kahramanmaraş, Kayseri, Adana ve Nevşehir'de hissedilen deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'ın verilerine göre, Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Kandilli'nin verilerine göre merkez üssü Kayseri olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.