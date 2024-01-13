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13 Ocak 2024 Cumartesi 18:39:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 18:39:00

"Kahramanmaraş depreminin ardından tır kasasında cesetler torbalarla taşındı” İddiası yalanlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) , Kahramanmaraş depreminde tır kasasında torbalarla ceset taşındı iddialarını yalanlayarak, "Bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi “ceset torbaları” değil, deprem zamanında STK'lar ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırları taşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi "ceset torbaları" değil, deprem zamanında sivil toplum kuruluşları ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının taşındığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin İskenderun'da değil, Samandağ ilçesinin Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı.' iddiası doğru değildir. Samandağ'ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın naaşları aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : deprem çadırları taşınma iddiası Bahse konu video
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