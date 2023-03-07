VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li senatörlerden TikTok yasağına destek
Şehit Piyade Er Adem Avunan, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti
Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
Lukaşenko: Belarus'taki askeri havaalanına saldırıda bulunanlar yakalandı
Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı
Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
Bulgaristan'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine 70 konteynerin sevkiyatı başladı
İstanbul'da kömürlüğü çöken 7 katlı bina tahliye edildi
Putin'den Rusya'da deprem tehlikesi olan bölgelerdeki durumu gözlemleme talimatı
Stoltenberg'den Türkiye-İsveç-Finlandiya müzakere sürecine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde salgın' açıklaması
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi
Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu
Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11,6 milyon avroya ulaştı
BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmalar...
Projeye aykırı işlem yapılan iş yeri mühürlendi: İki dükkanı birleştirmiş
'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı
Verem tedavisini reddeden hastaya tutuklama kararı çıkarıldı
Türkiye ile Brunei Darusselam arasında 5 anlaşma imzalandı
07 Mart 2023 Salı 20:46:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 20:46:00

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı depremde yaşamını yitirmiş kişilere ait kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerle ilgili Adli Tıp Uzmanları Derneğinin "5 Mart tarihli deprem bölgesi raporu"nun Kahramanmaraş'la ilgili bölümünde, "adli tıp alanında çalışmaların Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı olmak üzere iki birimde yapıldığı" ve "mezarlık alanına ilk günlerde getirilen kimliksiz cenazelerin defnedildiği yerler ile mezarlık görevlilerinin kayıtlarındaki farklılık nedeniyle 425 cenazede mezar açma işlemi yapılarak kimliklendirme için yeniden örnek alınmasına başlandığı"nın belirtilmesi, raporun yazılı basında ve sosyal mecralarda paylaşılması nedeniyle basın açıklaması yapılmasının gereğinin doğduğu ifade edildi.

Afetin ardından depremin yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, 7 yerde depremde vefat edenlerin ölü muayene ve kimlik tespiti işlemleri yapıldığı, kimliği tespit edilemeyen cesetlerden kan örneği alınarak DNA incelemesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildiği belirtildi.

Kimliklendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası yakınlarına ulaşamadığını belirtilen vatandaşlardan kan örnekleri alınması, alınan örneklerin kimliklendirmeye esas olmak üzere karşılaştırılması için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesinde 24 saat çalışma esaslı kan örneği alma merkezleri kurulmuş olup cenazesini bulamadığını belirten vatandaşlardan bu merkezlerde DNA incelemesine esas olmak üzere kan örneği alınmaya devam edilmektedir.

Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından kimliği belirsiz cesetler ile ceset yakınlarının vermiş olduğu DNA örneklerinden eşleşen ve cesedin kimliği tespit edilen kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli işlemler derhal yapılarak ceset yakınlarına ulaşılıp kimliği teşhis edilen cesetlerin yakınlarına teslimi sağlanmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımızdan kimliği tespit edilemeyen cesetlere ilişkin kimliklendirme çalışmaları kapsamında Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından deprem bölgesi raporunda belirtildiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 425 adet feth-i kabir işlemi gerçekleştirilmemiş olup kimliği belirsiz cesetlerle ilgili kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir."

Etiketler : Kahramanmaraş Deprem cenaze kimliksiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX