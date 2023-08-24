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24 Ağustos 2023 Perşembe 22:02:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 22:02:00

Kahramanmaraş 3,9 ile sallandı!

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12.33 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 21:53'te kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.53'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü.

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