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31 Ekim 2023 Salı 08:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 08:30:00

"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonu kapsamında 11 büyük mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik, 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile "Kahramanlar Operasyonu" gerçekleştirildiğini belirtti.

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA'ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş ve Sivas'ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi."

Bu operasyonlarda 11 büyük mağara ve sığınağın imha edildiğini bildiren Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"37 kilogram patlayıcı madde, polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış 12 mayın/EYP, 27 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 tabanca, 17 av tüfeği, 10 bin 135 adet çeşitli silahlar için mühimmat, 10 el bombası, 6 elektrikli fünye, 171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi."

Operasyonu düzenleyen jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, operasyona ait görüntülere de yer verildi.

Etiketler : Kahramanlar Operasyonu BÖT imha jandarma operasyonu
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