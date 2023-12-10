VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK'ya 12 ilde “KAHRAMANLAR-33” operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü
Tek dinlemelik sesli mesaj dönemi
Antibiyotikler bağışıklığa zarar verebilir
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Evrim Akın: Hayırsız biriyim
10 Aralık 2023 Pazar 08:18:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 08:18:00

Kahramanlar-33 operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen Kahramanlar-33 operasyonlarında bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait çok miktarda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığının koordinasyonunda, jandarma özel harekat (JÖH), komando, güvenlik korucuları ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-33 Operasyonları düzenlendiğini belirtti.

BTÖ'nün, kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları mühimmatın yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 78 barınma alanının imha edildiğini ve çok miktarda mühimmat ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"29 roketatar antitank mühimmatı, 5 obüs mühimmatı, 155 mm top mühimmatı, AT-4 tanksavar, RPG-7 roketatar ile 57 RPG-7 roketatar mühimmatı, 120 kilogram bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat patlayıcı madde, 13 el bombası, 10 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayın, makineli tüfek, 40 mm otomatik bomba atar, ısı güdümlü füze namlusu, 6 AK-47 piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, M-1 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 84 tüp, 34 pil, 3 akü, EYP düzenekleri hazırlamak için kullanılan 815 metre kablo, 709 çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda fünye, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi."

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarmaları tebrik ederek, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya bölücü terör örgütü terörist pkk operasyon
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Şarkılarım art arda gelecek

Şarkılarım art arda gelecek
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX