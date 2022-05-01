Kahraman şehit Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir de oğlunun mezarı başında dua okudu, kabre su döktü.

Baba Halisdemir, gazetecilere, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Arife günü oğlunun kabrini ziyaret ettiğini belirten Halisdemir, "Hem gururlu hem de hüzünlüyüm. Allah gani gani rahmet eylesin, oğlum çok değerli bir çocuktu, çok başarılı bir çocuktu, vatan için, millet için, Türk milletine bir vatan bağışladığı için minnettarım." dedi.

Ailesiyle Manisa'dan gelen Murat Turgut da bayramı Niğde'ye geçireceklerini belirtti.

Bayramları, şehitler sayesinde dolu dolu yaşayabildiklerini dile getiren Turgut, "Ömer ağabeyim gibi Fethi Sekin'ler ve ismini sayamadığım birçok şehitlerimiz olduğu sürece her zaman bayrağımız dalgalanacaktır, ezanlarımız minarelerden yükselecektir. Çok şükür, böyle evlatlar yetiştirecek analar, babalar mevcut. Allah öyle evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Allah'ım bizlere de şehadeti nasip eder inşallah." diye konuştu.