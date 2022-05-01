VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukraynalı doktor Rodyuk, savaş sırasında hastanede yaşadıklarını anlattı
İBB'nin camii iddiası yalan çıktı!
Çekimler güzel geçiyor
Romantik paylaşım
Başak'ı her gün başka seviyorum
Dizler de yaşlanır Diz kireçlenmesinden korunmak mümkün
Astıma iyi gelen mağara
Huzurevinde 2 yıl sonra kucaklaşma
Bu çeşmeden su değil çay akıyor
Antikacı değil adeta müze
Bayram temizliği ‘Hünerli Eller'den
Engelsiz kütüphane
Instagrama 'dürtme' özelliği geliyor
Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Havalimanı'nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor kırıldı
Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü
Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımı "kesin", 100 baz puanlık artırım da masada
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
Kahraman şehit Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 286 bin vatandaşımız aşevi hizmeti aldı
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
İstanbul'daki Rus gençler, Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor
Rusya, taarruz harekatına hazırlanıyor
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
01 Mayıs 2022 Pazar 14:19:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 14:19:00

Kahraman şehit Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı

Kaynak: AA

ABONE OL

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir de oğlunun mezarı başında dua okudu, kabre su döktü.

Baba Halisdemir, gazetecilere, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Arife günü oğlunun kabrini ziyaret ettiğini belirten Halisdemir, "Hem gururlu hem de hüzünlüyüm. Allah gani gani rahmet eylesin, oğlum çok değerli bir çocuktu, çok başarılı bir çocuktu, vatan için, millet için, Türk milletine bir vatan bağışladığı için minnettarım." dedi.

Ailesiyle Manisa'dan gelen Murat Turgut da bayramı Niğde'ye geçireceklerini belirtti.

Bayramları, şehitler sayesinde dolu dolu yaşayabildiklerini dile getiren Turgut, "Ömer ağabeyim gibi Fethi Sekin'ler ve ismini sayamadığım birçok şehitlerimiz olduğu sürece her zaman bayrağımız dalgalanacaktır, ezanlarımız minarelerden yükselecektir. Çok şükür, böyle evlatlar yetiştirecek analar, babalar mevcut. Allah öyle evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Allah'ım bizlere de şehadeti nasip eder inşallah." diye konuştu.

Etiketler : Fetullahçı Terör Örgütü Ömer Halisdemir FETÖ
Aşk fedakarlık ister

Aşk fedakarlık ister
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Single heyecanı

Single heyecanı
Yaz konserleri başlıyor

Yaz konserleri başlıyor
Estetik itirafı

Estetik itirafı
Karavanı Twitter'ı çalkaladı

Karavanı Twitter'ı çalkaladı
Final kararı

Final kararı
Müzik işbirliği

Müzik işbirliği
Ters ışık kurbanı oldum

Ters ışık kurbanı oldum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER