Kağıthane'deki kentsel dönüşüm projesinde anahtar teslimi başladı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bakanlık tarafından 2012'de çıkarılan 6306 sayılı yasa gereğince hızlı bir dönüşümün belediyeler ve vatandaşlar elinde yürütüldüğünü belirten Köse, "İstanbul'da şu ana kadar 695 bin bağımsız birimi vatandaşlar, belediyeler ve bakanlığın eliyle dönüşüm için tamamladık. Yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın bu noktada can güvenliğini ve mal güvenliğini sağlamış olduk." dedi.

Köse, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Çalışmaları, yaşadığımız deprem vesilesiyle de daha da hızlandırmamız gerektiğini görmüş olduk. Şu anda fiili olarak devam eden İstanbul geneli projelerimizde 93 bin bağımsız birimli kentsel dönüşüm sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 2019'da istinat duvarının kaymasıyla 2 binanın çöktüğünü, bölgede bulunan 134 binanın yıkılıp kentsel dönüşüme girdiğini aktaran Köse, şöyle devam etti:

"Burada zeminden, yapı stokundan kaynaklı bütün binalarımızın riskli olduğunu tespit ettik ve kısa bir sürede vatandaşlarımızla el birliğinde bulunarak, belediyemizin desteğiyle kentsel dönüşüm sürecini başlattık. TOKİ ile beraber hızlıca projelendirme sürecini Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle yürüttük. Burası 688 konut, 57 ticari ünite olmak üzere toplamda 745 bağımsız birimlik bir projeden oluşuyor. Bu projenin şöyle bir özelliği de var. Tamamı burada bulunan vatandaşlarımıza, hak sahiplerine teslim ediliyor. Teslim süreçlerimiz bu hafta başladı. Hızlı bir şekilde bu bölgede kentsel dönüşüm süreci tamamlanmış olacak."

"FİKİRTEPE'DE ANAHTAR TESLİMLERİNE BAŞLAYACAĞIZ"



Silivri depreminden sonra ağır hasar alan Kağıthane'deki yapılara ilişkin projelerin olduğunu aktaran Köse, "Süreci TOKİ tarafından yürütülüyor. Bunun yanında Pendik'te, Üsküdar'da, Fikirtepe'de projelerimiz var. Fikirtepe'de anahtar teslimlerine başlayacağız. Bağcılar'da yaklaşık 900 bağımsız birimlik projede anahtar teslimlere başladık. Bu ay itibariyle vatandaşlarımız güvenli konutlarına kavuşmuş olacak." şeklinde konuştu.