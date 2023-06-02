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02 Haziran 2023 Cuma 18:31:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 18:31:00

Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü... İETT şoförü fren yerine gaza bastı

Kaynak: IHA

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Kağıthane Okmeydanı'nda iddiaya göre sürücüsünün park halindeki kamyona çarpmamak isterken fren yerine gaza bastığı İETT otobüsü refüje çıktı. Otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, kaza nedeniyle trafik durdu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Okmeydanı Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, diğer araçların caddeye park edilmesinden dolayı daralan yolda güçlükle ilerleyen 34 HO 1872 plakalı otobüsün şoförü Seyit Mehmet K., park halindeki kamyona çarpmamak için manevra yaptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför fren yerine gaza basınca araç refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular dışarı çıkarken, olay yerine trafik ekibi sevk edildi. Yol iki taraflı trafiğe kapatıldı.

Otobüs şoförü Seyit Mehmet K., "Sağ taraf tamamen kamyonla dolu. Kamyonlardan geçemediğim için kaldırıma çıktım. İçerisinde yolcu da vardı, panik oldular. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Allah'tan sağ taraf boştu. Yoksa oradaki arabalara da çarpacaktım" dedi.

Kazaya tanık olan Ali Kayacı ise, "Araç aşağıdan geliyordu, sol tarafta kamyonlar olduğu için kamyona aynası çarptı. Onu kurtarmak isterken refüje takıldı. Fren yerine gaza basınca bir anda yolu ortaladı. O esnada çay içiyordum, gürültüyü duydum geldim. Yolcular tahliye edildi, yol da iki taraflı trafiğe kapatıldı" şeklinde konuştu.

Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan vatandaşların otobüsün çekiciyle kaldırılmasını meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

Etiketler : kağıthane okmeydanı iett otobüsü
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