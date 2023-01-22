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22 Ocak 2023 Pazar 14:33:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 14:33:00

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattını hizmete bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandıklarını belirterek "Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek." dedi. Başkan Erdoğan, devam eden projeler tamamlandığında İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacaklarını da bildirdi. Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun bir ay süreyle ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin "en hızlı metrosu" Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete girdi

"KAĞITHANE'DEN İSTANBUL HAVALİMANI'NA 24 DAKİKADA ULAŞILABİLECEK"

Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam ekranlardan seyredebilirsiniz. Türkiye bu projeyle metro inşası konusundaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya kanıtlamıştır.

"İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEMLERLE ULAŞILAMAYAN BÖLGESİ KALMAYACAK"

İstanbul dünyada en fazla raylı sistem yapılan şehirlerin başında geliyor. İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüz adım adım yerine getiriyoruz. Devam eden projeler tamamlandığında da İstanbul'un raylı sistem hattını 380 kilometrenin üstüne çıkarmış olacağız. İstanbul'un raylı sistemlerle ulaşılamayan bölgesi kalmayacak.

"HANGİ BELEDİYENİN KİMDE OLDUĞUNA BAKMADAN BU ŞEHRİN HER SIKINTISINA ÇÖZÜM ARADIK"

Bu şehri her alanda hak ettiği seviyeye çıkartmak için gece gündüz çalıştık. Bu şehrin her meselesiyle yakından ilgilendik, hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan Fatih'in emaneti bu şehrin her sıkıntısına çözüm aradık, bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemiyoruz.

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANLARI ARASINDA İLK SIRADA"

İstanbul'u Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık, şehrin geleceğini inşa edecek projeler ürettik. 10 tane sürücüsüz metro adımını biz attık. Asrın Projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli ile başlattığımız ulaşım atılımlarını kesintisiz yürüttük. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada.

"KANAL İSTANBUL'U ER GEÇ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAKTA KARARLIYIZ"

İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk boğazı açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem de İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Kanal İstanbul'u er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 1994'ten beri çalışmalarımızı engellemek isteyenleri dinlemedik.

"MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNE, BERABERLİĞİNE HALEL GETİRMEK İSTEYENLERE İZİN VERMEDİK"

Geçtiğimiz 20 yılda İstanbul'a kazandırdığımız her hizmeti, Türkiye Yüzyılının önsözü, altyapısı olarak görüyoruz. Bu yatırımları Türkiye Yüzyılının girizgahı olarak görüyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca kalkınma hamlelerinde ihanet gafletle karşılaştık, yılmadık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik, milli iradeyi devre dışı bırakmak isteyenlere fırsat vermedik.

METRO 1 AY SÜREYLE ÜCRETSİZ

Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için. Bizler de sizler için mücdaelemizi sürdürüyoruz.

Etiketler : recep tayyip erdoğan metro istanbul havalimanı
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