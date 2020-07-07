Kaftancıoğlu'na tweet sildirten atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut emekliye ayrıldı. Erkut'tan boşalan koltuğa Can Akın Çağlar getirildi.



Atamanın ardından CHP'li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 2012 yılında Can Akın Çağlar hakkındaki yolsuzluk suçlamaları yeniden gündeme geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da sosyal medya hesabından yolsuzluk suçlamalarına destek verdiği ortaya çıktı.

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KAFTANCIOĞLU, GÖKÇEK'TEN KAÇAMADI

Çağlar'ın atanma kararının ardından paylaşımını apar topar kaldıran Canan Kaftancıoğlu, Ankara Byükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in dikkatinden kaçmadı.

Kaftancıoğlu'nun 2012 yılında attığı tweetin ekran görüntüsünü paylaşan Gökçek, "Şiişt Canan... Senin tweet attığın adam İstanbul Genel Sekteteri oldu. Hemen tweetini de silmişsin. Niye ki. Lütfen bir açıklama yap ama" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

İşte o tweet: