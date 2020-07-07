Kaftancıoğlu'na tweet sildirten atama
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik görevine Can Akın Çağlar getirildi. Uzun yıllar Ziraat Bankası'nda görev yapan Çağlar'ın CHP tarafından yolsuzlukla suçlandığı ortaya çıktı. Yaşanan durum sonrası Çağlar'ı suçladığı tweeti apar topar silen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Melih Gökçek'ten kaçamadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut emekliye ayrıldı. Erkut'tan boşalan koltuğa Can Akın Çağlar getirildi.
Atamanın ardından CHP'li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 2012 yılında Can Akın Çağlar hakkındaki yolsuzluk suçlamaları yeniden gündeme geldi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da sosyal medya hesabından yolsuzluk suçlamalarına destek verdiği ortaya çıktı.
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KAFTANCIOĞLU, GÖKÇEK'TEN KAÇAMADI
Çağlar'ın atanma kararının ardından paylaşımını apar topar kaldıran Canan Kaftancıoğlu, Ankara Byükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in dikkatinden kaçmadı.
Kaftancıoğlu'nun 2012 yılında attığı tweetin ekran görüntüsünü paylaşan Gökçek, "Şiişt Canan... Senin tweet attığın adam İstanbul Genel Sekteteri oldu. Hemen tweetini de silmişsin. Niye ki. Lütfen bir açıklama yap ama" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
İşte o tweet:
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