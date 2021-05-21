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21 Mayıs 2021 Cuma 16:21:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 16:21:00

Kaftancıoğlu için zorla getirme kararı

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin suç işlemeye tahrik ile suçu ve suçluyu övme nedenlerinden 10 buçuk yıla kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılmayan Kaftancıoğlu hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, suç işlemeye tahrik ile suçu ve suçluyu övme suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

"DELİLLERE GÖRE SUÇU İŞLEDİĞİ SABİTTİR"

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç katılırken ile sanık Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Lahika Karaduman salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Sezgin Tunç, "Şikayetimiz devam ediyor. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açılmış olup derdesttir. Dava dosyamızın bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanlar ve delillere göre suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"GÖREVİ NEDENİYLE MAZERETLİDİR"

Sanık avukatı ise, "Müvekkilimizi gelecek celse hazır edeceğiz. Müvekkilim görevi sebebiyle mazeretlidir" diye konuştu. Bunun üzerine müşteki avukatı Tunç söz alarak, "Sanık davadan haberdardır" sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

KAFTANCIOĞLU'NA ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, mazereti sunmaksızın duruşmaya gelmeyen sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme karar verdi. Mahkeme, Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasının iddianame örneğinin istenmesine, iddianame örneği geldiğinde davanın birleştirilmesi gerekiyorsa, bu mahkemeye dava dosyasının birleştirilmesi hususunda muvafakat verilip verilmeyeceği hususunun sorulmasına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Etiketler : canan kaftancıoğlu dava zorla getirme mahkeme
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