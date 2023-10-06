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06 Ekim 2023 Cuma 10:43:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 10:43:00

"Kafes Operasyonu"yla 39 suç yapısı çökertildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile toplam 39 organize suç yapısı çökertildi." ifadelerini kullandı.

Bu operasyonlarda 307 şüphelinin gözaltına alındığını da belirten Yerlikaya açıklamasında operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimiz müsterih olsun hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de açıklamasıyla paylaştı.

24 SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİSTESİ

Bakan Yerlikaya açıklamasında, çökertilen 24 suç örgütüne ilişkin listeye de yer verdi.

Buna göre, Adana'da Bora Toprak, Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin, Samsun'da Eyüp Atmaca, Zonguldak'ta Alihan Keleş ve Barış Taşdemir organize suç örgütleri çökertildi.

Ekipler eş zamanlı Bursa'da Ali Kevser Can, Eskişehir'de Ahmet Yalım, Gaziantep'te Burhan Çapan, İstanbul'da Mehmet Basetemür, İzmir'de Ahmet Aktaş, Muğla'da Ömer Kamil Sütlü, Giresun'da Baki Ay organize suç örgütleri ile Tekirdağ'da Resul Ağyürek, Çanakkale'de Kadir Yeşil ile Afyonkarahisar'da Ahmet Başyiğit'in yönlendirdiği nitelikli yağma suçunu işleyen gruplara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silahla çok sayıda mühimmat, çeşitli miktarda uyuşturucu ile çek/senet ele geçirildi.

Etiketler : ali yerlikaya kafes operasyon
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