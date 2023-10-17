VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu, 21 yıl önce makamına mektup yazan PTT çalışanı Keskin'i aradı
Bakan Özhaseki: Adıyaman'da toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz
İsrail'in Gazze'ye saldırıları... "Cumhurbaşkanımız tarihi bir barış çıkacağına inanıyor"
Başkan Erdoğan, 12. Kalkınma Planı ile ilgili paylaşımda bulundu
DSÖ: Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırı düzenlendi
AK Parti MKYK yerel seçim gündemiyle toplanacak
17 Ekim 2023 Salı 11:53:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 11:53:00

"Kafes" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suç örgütü üyelerine 56 ilde düzenlenen "Kafes" operasyonu kapsamında İstanbul'da 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz kredi kullandırıldığı yönünde bir banka tarafından yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.

Kovid-19 salgını döneminde bankanın "Esnaf Destek Paketi" adı altında 25'şer bin liralık kredi ve kredi kartı kullandırılmasına ilişkin usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Aralarında eski banka personelinin de bulunduğu 22 şüphelinin, kredi kullanacak kişilere geriye dönük vergi kaydı oluşturduklarını belirleyen ekipler, gerçekte vergi mükellefi veya esnaf olmayanları vergi mükellefi yaparak yasa dışı yollardan kredi kullandırdıklarını ortaya çıkardı.

Ekipler, müşteki bankayı güncel enflasyon karşılığı olarak 12 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik saptadıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde bulunmayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Aziz milletimiz müsterih olsun, halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz, hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerince, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 56 ilde suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonunda 150 şüpheli yakalanmıştı.

Etiketler : kafes operasyonu suç örgütü istanbul
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Davette buluştular

Davette buluştular
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Şerbetli set

Şerbetli set
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX