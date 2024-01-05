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05 Ocak 2024 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 08:30:00

Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-29 operasyonlarında Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşı olduğu 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğünce operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Yurt dışında olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in elebaşı olduğu husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün hedeflendiğini aktaran Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi. Ayrıca İstanbul merkezli 7 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 28 tabanca 6 AK-47 kalaşnikof, 1 utaş uzun namlulu otomatik silah, 1 çelik yelek ele geçirildi. 61 şüpheli yakalandı. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek."

Etiketler : ali yerlikaya istanbul operasyon suç örgütü
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