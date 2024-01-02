'Şahinler' organize suç örgütü çökertildi

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02 Ocak 2024 Salı 08:46:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 08:46:00

"Kafes-27 Operasyonu" ile "Şahinler" isimli organize suç örgütü çökertildi️

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 operasyonunda, "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Ulusal organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla'da "Kafes-27" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darbettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre, 3 ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

Etiketler : ali yerlikaya antalya kafes operasyonu organize suç örgütü şahinler
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