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22 Ocak 2021 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 15:08:00

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, kafe restoranların açılmasına yönelik, "Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz. Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz. Endişelerimiz var." dedi.

Başka Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Onayı çıktı Çin'den bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek. Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz. Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Takvim Haziran 2023. Bundan önce erken seçim falan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları oturmamış, ne elde edebiliriz diye düşünenlerin hayalidir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023'tür.

REFORM ÇALIŞMALARI

Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz, önümüzdeki haftalarda bu konudaki açıklamamızı yaparız."

Etiketler : başkan erdoğan cafe restoran korona
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