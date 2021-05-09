Mültecilere yapılanlar bu kadarına da pes dedirtti!

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09 Mayıs 2021 Pazar 09:43:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 09:43:00

Kafaları kırmızı spreyle boyadılar! Haçlı zulüm

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Göçmenlerin başına spreyle haç çizdiler. İngiliz The Guardian gazetesi, AB ülkelerinin sığınmacıları engellemek için yasadışı operasyonlar düzenlediğini yazdı.

İnsan hakları ve yardım kuruluşlarının hazırladığı raporlarla, AB ülkelerinin, koronavirüs salgınıyla birlikte yaklaşık 40 bin düzensiz göçmeni durdurmak için acımasız yöntemler kullandığı ve 2 bin mültecinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Raporlarda, özellikle Hırvatistan'ın mültecilere uyguladığı insanlık dışı yöntemler dikkat çekti.

SOYUP KIRBAÇLADILAR

Raporu haberleştiren İngiliz The Guardian gazetesi, 2020'de AB'nin en uzun dış sınırında devriye gezen Hırvatistan'ın, sistematik şiddetini gözler önüne serdi. Danimarka Mülteci Konseyi, salgının başlamasından bu yana Hırvatistan tarafından geri püskürtülmüş yaklaşık 18 bin göçmen olduğunu kaydetti. Guardian, Hırvat polisi tarafından kırbaçlandığı, soyulduğu, cinsel istismara uğradığını belirten göçmenlerin ifadelerini topladı. Bazı göçmenler, "koronavirüse karşı çare" olduğunu söyleyen memurlar tarafından başlarına kırmızı spreyle haç çizildiğini ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, Ocak 2020'den bu yana; İtalya, Malta, Yunanistan, Hırvatistan ve İspanya AB üyesi olmayan ülkelere para ödedi ve denizde tehlikede olan tekneleri durdurmak ve mültecileri gözaltı merkezlerine geri püskürtmek için özel gemiler görevlendirdi.

YUNANİSTAN'A DAVA

Mültecilere yönelik bu acımasız yöntemlerin çoğunlukla AB sınır ajansı Frontex tarafından uygulandığı belirtiliyor. Frontex hakkında soruşturma başlatılırken AİHM'de Yunanistan aleyhine dava açıldı.

Etiketler : yunanistan ingiltere the guardian mülteci sığınmacı
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