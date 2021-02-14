Kadir Topbaş'a veda... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. İşte Kadir Topbaş'ın cenazesine ilişkin son dakika gelişmeleri...



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Saygıdeğer kardeşlerim, muhterem müminler her şeyden evvel şu an musallada bulunan değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beyle yol arkadaşlığımız şuracıkta Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladı. Tabi buraya girdiğimizde Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi. O zamanlar aynı anda oranın kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. Daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanlığı, malum İstanbul Belediye Başkanlığı şeklinde yol arkadaşlığımız böyle geldi. Az önce hocamız da mülk suresini okudular. Bunun dışında da hepimizin mukadder akıbeti olan "İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun" bundan kaçış yok. Rabbimizden geldik ve ona döneceğiz. Şu an hizmetinde bulunduğu İstanbul'da Fatih Camii'nin musallasından uğurluyoruz Hakk'a. İnşallah Fatih Haziresine defnedeceğiz. Orada da çok değerli arkadaşları olacak. Onlarla beraber de İnşallah Rabbim sevgili habibinin ismiyle müsemma sancağı altında buluşturur. Hep birlikte bizleri buluşturur İnşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü.

Burada Kuran-ı Kerim okundu. Burada helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü.

Burada Topbaş için dualar edilirken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kur'an-ı Kerim okudu.

Yıldız, tören sonunda yaptığı konuşmada, Topbaş'ı 2004 yılının Şubat ayında aynı yerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uğurladıklarını hatırlattı.

"Ağabeyim" diye bahsettiği Topbaş'ın İstanbul'un yüzünü ak edecek eserleri hem ilçeye hem de kente kazandırdığını anlatan Yıldız, İstanbul'un, Kadir Topbaşı rahmet ve minnetle anacağını belirterek şunları söyledi: "Biz kendisiyle Kasımpaşa'da, Beyoğlu'nda çalışma yaparken kendi çocukluğundaki o sokaklardaki hatıraları paylaşırdı. Bizler Beyoğlu'nda onun bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz."

Belediye binası önündeki törende konuşan Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Topbaş hakkında şu mesajlarda bulundu:

Bütün İstanbulluların, Türkiye'nin başı sağ olsun. Başkanımız sevilen, sevgiye kıymet veren bir insandı. Büyükşehirde kıymetli hizmetler yaptı, öncülük yaptı. Allah rahmet eylesin. Verdiği nasihatlerle kulağımızı doldurmuştur. İnsanları severek ötekileştirmeden kucaklamamızı nasihat ederdi. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine Allah sabır versin.