Kadir için her şeyi yaparım
Gecenin Ucunda dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'yla ilgili konuştu. Oyuncu, katıldığı bir etkinlikte eşinin çok sevdiğini belirtti.
Gecenin Ucunda dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'yla ilgili konuştu. Oyuncu, katıldığı bir etkinlikte eşinin çok sevdiğini belirtti. Atagül, "Onun beni çok sevdiğiyle ilgilenmiyorum. O kadar çok seviyorum ki onu gerçekten her şeyi yapmaya hazırım. Kadir de aynı şekilde düşünüyor benim için" dedi.
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