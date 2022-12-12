Kadir için her şeyi yaparım

Gecenin Ucunda dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'yla ilgili konuştu. Oyuncu, katıldığı bir etkinlikte eşinin çok sevdiğini belirtti. Atagül, "Onun beni çok sevdiğiyle ilgilenmiyorum. O kadar çok seviyorum ki onu gerçekten her şeyi yapmaya hazırım. Kadir de aynı şekilde düşünüyor benim için" dedi.