Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kayseri'de camilerin mahyalarında ramazan ayı ve Kadir Gecesi'ne ilişkin yazılar yer aldı.

Özellikle Cami Kebir, Hunat Hatun ve Hacı Kılıç gibi tarihi camilere akın eden vatandaşlar burada namazlarını kılıp dua ettiler.

Yoğunluk yaşanan camilerden biri olan Hacı Kılıç Cami'nde vaaz eden Kocasinan Müftüsü Halil Uzun, Kadir Gecesi'nin Müslüman alemi için önemini anlatarak, gecenin ibadetle geçirilmesinin önemine değindi.

Sivas

Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Sivas'taki camilerde yoğunluk oluştu.

Özellikle Ulu Cami ve Paşa Cami gibi tarihi camilere akın eden vatandaşlar burada namazlarını kılıp dua ettiler.

Bazı camilerde mevlit okutuldu, cemaate ikramlarda bulunuldu.