Kadınlar delile gerek duymadan koruma talep edebilir!

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu: "6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan faydalanmak için delile gerek yoktur. 2012 yılında yürürlüğe giren bu kanun şiddet kavramını kişinin hem fiziksel hem psikolojik olarak ele almaktadır. Aynı zamanda şiddetin sözlü ya da ekonomik olabileceği de kanun kapsamında yer almaktadır. Bu kanun ile şiddete maruz kalan kişi sığınma talep edebilir, şiddet gören ya da tehdit altında kalan kadınlar geçici koruma talep edebilir, şiddete uğrayan ya da tehlikede olan kadın, şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını, kendisine yaklaşmasının engellenmesini, adresinin gizlenmesini, kimlik bilgilerinin değiştirilmesini talep edebilir, şiddet uygulayanın silahı varsa bunu polise teslim etmesini, geçici velayet ve tedbir nafakası talep edebilir aynı zamanda ikamet ettiği eve aile konutu şerhi konulmasını talep edebilir.



Bu kanun uygulanmasında halkımızın ve kadınların bildiği en büyük yanlış kanunun sadece fiziksel şiddet olursa talep edilebileceğidir. Oysa ki koruma kararı en ufak sözlü şiddet, telefonla mesaj veya hakaret vb., psikolojik şiddet gibi durumlarda da uygulamaya konmaktadır. Kadınlar aynı zamanda şiddet gördükleri zaman evden çıkmaya veya adli birimlere başvurmaya korktukları için, fiziksel şiddetin izlerinin geçip şiddet gördüklerini ispatlayamacaklarını düşündükleri için adli makamlara sığınmaz. Oysa ki koruma talep etmek, şiddet gösterini kendinden ve evden uzaklaştırmak için delil aranmaz. Kişi en yakın savcılık, karakol veya kolluk birimine başvurarak ifade vermesi yeterlidir."