  • BIST
    118725
  • Dolar
    6,8491
  • Euro
    7,9361
  • Altın
    412,9770
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk resmi rakibi İlhan Cihaner oldu!
Tunus'ta '"darbe" suçlaması: BAE ve Mısır darbe yapılması için zemin hazırlıyor
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kadınlar delile gerek duymadan koruma talep edebilir!
Yunanistan'dan yeni Ayasofya girişimi! Bakın ne planlıyorlar!
Esnafa müjde! Kredi borçları ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den açıklama! Okulların açılması bayrama bağlı
Rusya ile tarih kesinleşti! Yeniden başlıyor
Ankara'da FETÖ operasyonu
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Kredi çekip altın alıyorlar
Türkiye'den jet cevap! F-16'lar, SİHA'lar ve 15 savaş gemisi bölgeye konuşlandı
Türkiye dünyaya duyurmuştu, ABD'den hadsiz hamle!
Ailesi şokta! Kayıp kızları sevgilisiyle birlikte kendi iş yerlerini soydu!
'Bizler Türk ordusunun sayesinde kurtulduk!'
Kanınız çekilecek! Pınar'ın katili o caninin ifadesi ortaya çıktı...
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüste son 24 saat...
IMF finansal desteğe yıllık erişim limitlerinde geçici artışa gitti
ABD'de ikinci el konut satışları haziranda rekor seviyede arttı
Sudan'da sivil valiler dönemi başladı
Afrika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 687 kişi öldü
Kovid-19'dan bir günde 572 kişi öldü
23 Temmuz 2020 Perşembe 10:06:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 10:06:00

Kadınlar delile gerek duymadan koruma talep edebilir!

ABONE OL

Son zamanlarda Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin artması sonucu kadınların haklarını bilip bilmediği gündemde tartışılmaya başlandı. Kadınların sözlü, fiziki şiddet durumlarında ellerinde delil olmadığından şikayetçi olmaktan çekinmemesi gerektiğine dikkat çeken Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, "Kadınlarımız şiddete maruz kalıyorsa delil göstermeden şikayetçi olabilir, koruma talep edebilir" dedi.

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu: "6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan faydalanmak için delile gerek yoktur. 2012 yılında yürürlüğe giren bu kanun şiddet kavramını kişinin hem fiziksel hem psikolojik olarak ele almaktadır. Aynı zamanda şiddetin sözlü ya da ekonomik olabileceği de kanun kapsamında yer almaktadır. Bu kanun ile şiddete maruz kalan kişi sığınma talep edebilir, şiddet gören ya da tehdit altında kalan kadınlar geçici koruma talep edebilir, şiddete uğrayan ya da tehlikede olan kadın, şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını, kendisine yaklaşmasının engellenmesini, adresinin gizlenmesini, kimlik bilgilerinin değiştirilmesini talep edebilir, şiddet uygulayanın silahı varsa bunu polise teslim etmesini, geçici velayet ve tedbir nafakası talep edebilir aynı zamanda ikamet ettiği eve aile konutu şerhi konulmasını talep edebilir.

Bu kanun uygulanmasında halkımızın ve kadınların bildiği en büyük yanlış kanunun sadece fiziksel şiddet olursa talep edilebileceğidir. Oysa ki koruma kararı en ufak sözlü şiddet, telefonla mesaj veya hakaret vb., psikolojik şiddet gibi durumlarda da uygulamaya konmaktadır. Kadınlar aynı zamanda şiddet gördükleri zaman evden çıkmaya veya adli birimlere başvurmaya korktukları için, fiziksel şiddetin izlerinin geçip şiddet gördüklerini ispatlayamacaklarını düşündükleri için adli makamlara sığınmaz. Oysa ki koruma talep etmek, şiddet gösterini kendinden ve evden uzaklaştırmak için delil aranmaz. Kişi en yakın savcılık, karakol veya kolluk birimine başvurarak ifade vermesi yeterlidir."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER