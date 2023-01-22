Kadına şiddete 5 dakikada müdahale

Adana Emniyeti'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ekipleri, 'Kadın Destek Uygulaması'nı iki yılda binlerce kişiye anlattı. 2021'de 205 bin 640 kişiye, 2022 yılında yüzde 95.27'lik artışla 401 bin 567'ye ulaşıldı. 2021'de 25 bin olan uygulamayı indirenlerin sayısı bir yıl sonra yüzde 40'lık artış gösterdi, çabalar sonuç verdi.

Polisler, festival ve konser gibi etkinliklerin yanı sora Kuran kursları ve okullardaki veli toplantılarında bile KADES'i anlatıyor.

2 YILDA 24 BİN 645 İHBAR



2021 yılında KADES'teki 'panik butonu'na basarak yardım isteyen kadın sayısı 9 bin 585 iken, bu rakam 2022'de yüzde 57.12'lik artış göstererek 15 bin 60'a ulaştı. Ekipler, gelen ihbarlara 5 ila 10 dakika arasında müdahale etti. 2021'de 7 bin 246; 2022'de de 11 bin 213 kadını şiddet sarmalından kurtardı. 2021'de 2 bin 339, 2022'de de 3 bin 847 ihbarın ise asılsız çıktığı bildirildi.

186 ZORBAYA YAKIN TAKİP



Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarıyla ilgili olarak açılan davalarda da son 2 yılda toplam 186 kişiye 'elektronik kelepçe' takıldı. Bu kişilerin toplum içindeki takip ve denetimi sağlanıp, kadınlar da koruma altına alındı.

TEK TUŞLA HAYATIM KURTULDU



Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından şiddete maruz kalan ve 'KADES' sayesinde kendisini kurtulan iki çocuk annesi Tuğba Gökçe Çiftçi (32), şöyle konuştu: "KADES sayesinde birçok kadın gibi benim de hayatım kurtuldu. Eşim, hastane içinde çocuğumu kaçırmaya çalışınca ben de 'panik butonu'na basıp, polisten yardım istedim. 5 dakika içinde ekipler yanımdaydı. Her kadının telefonunda mutlaka KADES yüklü olmalı."