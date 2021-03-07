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Kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı... Aşağılık saldırının faili yakalandı
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07 Mart 2021 Pazar 01:20:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 02:35:00

Kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı... Aşağılık saldırının faili yakalandı

Kaynak: AA

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Samsun'un Canik ilçesinde sokak ortasında bir kadına yönelik şiddet olayı sosyal medyada infiale yol açtı. Eski eşi tarafından darp edilen, yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aşağılık saldırının failinin yakalandığını bildirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.Z 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan İZ. ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Z eski eşini darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayı yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.

Şüpheli İ.Z ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darp edilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK'TAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır.
Etiketler : Samsun kadına şiddet Abdulhamit Gül Zehra Zümrüt Selçuk
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