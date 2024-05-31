Kadın veliden öğretmene şiddet!

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31 Mayıs 2024 Cuma 20:17:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 20:17:00

Kadın veli öğretmeni defalarca tekmeledi! İşte o anlar...

Kaynak: DHA

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Kocaeli'deki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak, kadın veli E.Ö. tarafından okulun bahçesinde darbedildiğini öne sürüp darp raporu alarak şikayetçi oldu. Polis, E.Ö.'yü gözaltına aldı.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl Atatürk İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak, iddiaya göre dün saat 19.00 sıralarında, okulun bahçesinde bir kadın veli tarafından iddiaya göre önce sözlü saldırıya uğradı, ardından da darp edildi.

Araya giren öğretmenlerin ihbarıyla okula polis ekipleri sevk edildi. Polisin, Körfez Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Meltem Solak, burada darp raporu alıp ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ö.E. isimli veli gözaltına alındı.

'TIRNAKLARINI GEÇİRDİ VE TEKME ATTI'

Öğretmen Meltem Solak'ın, olaya ilişkin emniyette alınan ifadesinde, 3'üncü sınıfta öğretmenlik yaptığını belirterek, "Okulun bahçesindeyken öğrencimin annesi, 'Sen benim çocuğuma vuramazsın' şeklinde bağırarak üzerime yürüdü. Ben de öğrencinin okuldayken arkadaşının boğazını sıktığını, bu yüzden sadece uyardığımı ve elimdeki defterle sırtına yavaş bir şekilde dokunduğumu, kesinlikle vurmadığımı söyledim.

Ancak veli bana inanmadı ve 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun', 'Sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı" dediği öğrenildi.

Olay anında öğretmen arkadaşlarının araya girdiğini belirten Solak, veliyle daha öncesinde bu şekilde bir olay yaşamadığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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