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18 Şubat 2023 Cumartesi 00:47:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 00:47:00

KADEM'in deprem bölgesine yardımları sürüyor

Kaynak: AA

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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için başlattığı seferberlik devam ediyor.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, depremzedeler için bölgede yapılan yardım çalışmalarını anlattı.

Depremden haberdar oldukları ilk andan itibaren hızlıca bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, AFAD ve Kızılay'la görüşüp sosyal medya hesapları aracılığıyla kan bağışı ve acil ihtiyaçlar için yardım çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Gümrükçüoğlu, depremden hemen sonra Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, başkan yardımcıları ve yönetimden bir ekiple bölgeye giderek, depremzedeleri ziyaret ettiklerini kaydetti.

"GEZİCİ KADIN DESTEK MERKEZLERİ OLUŞTURMAYA BAŞLADIK"

Özellikle kadın ve çocuklardan oluşan deprem mağdurları için özel çalışmalar başlattıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Üye ve gönüllülerimizin çok büyük gayretleriyle ciddi yardımları bölgeye ulaştırırken, bir yandan da kadınların ve çocukların özel ihtiyaçlarına dönük gezici kadın destek merkezleri oluşturmaya başladık. Mobil merkezlerimizde sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar ile KADEM gönüllüleri, depremzede kadınlara bir yandan psikolojik destek verirken, diğer yandan devletin ve kuruluşların sağladığı haklarına ulaşabilmeleri için rehberlik yapıyor." ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, şimdiye dek toplanan yaklaşık 12 milyon lira ile 4 tır temel gıda, 2 tır su, 3 tanker yakıt, 2 tır çocuk bezi, bebek bisküvisi, ıslak mendil, kadın hijyen kiti, 3 bin 500 battaniye, 8 bin atkı, bere, eldiven, 25 bin hijyen kiti, 5 bin yağmurluk, 65 bin kişilik kadın, erkek ve çocuk iç çamaşırı, 22 bin kadın, erkek ve çocuk termal takımı, bin PowerBank, 2 bin eşarp /şal, 250 piknik tüpü, 30 bin çorap, 110 çadır ve 110 sobayı bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti.

Depremden etkilenenler için psiko-sosyal destek anlamında bir yol haritası çıkardıklarını bildiren Gümrükçüoğlu, sahaya dönük psikolojik ilk yardım çalışmalarını gönüllülerin de katılımıyla genişletmeyi ve mobil kadın destek merkezlerinin sayısını artırmayı planladıkları bilgisini verdi.

Gümrükçüoğlu, aynı zamanda uzmanların da deprem bölgesinde sosyolojik anlamda değerlendirmelerde bulunmak için sahada olacağını ifade etti.

Etiketler : kadem Deprem Kahramanmaraş

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