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13 Haziran 2022 Pazartesi 13:15:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 13:15:00

Kadın komutanlar, tarlada çalışan hemcinslerine KADES'i anlattı

Kaynak: AA

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Bitlis'te, Kadın Destek Uygulaması kapsamında, erken yaşta yapılan evliliklerin yol açtığı problemler ve şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, tarlada çalışan kadınlara İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

Kadınlara yönelik şiddet ve erken yaşta evliliğin engellenmesi için yoğun çaba sarf eden kadın komutanlar, Bitlis'te öğrencilerin yanı sıra tarlada çalışan kadınları da bilgilendiriyor.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde ziyaretler gerçekleştiren kadın komutanlar, erken yaşta yapılan evliliklerin yol açtığı problemlerle kadına yönelik şiddet konusunda tarlada çalışan kadınlarla sohbet etti.

Astsubaylar, kadınlara, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunanlara güvenlik güçlerinin kısa sürede ulaşabilmesi için İçişleri Bakanlığının KADES uygulamasını tanıttı.

Uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da bilgiler veren kadın komutanlar, kadınlara ve genç kızlara broşür dağıttı.

Daha sonra hemcinsleriyle salatalık tohumu eken kadın komutanlar, bugüne kadar kent merkezi ve ilçelerde 97 köye giderek 4 bin 600 kişiyi bilgilendirdi, 2 bin 79 kişinin KADES uygulamasını indirmesini sağladı.

Tarlada çalışan Makbule Yöncel, AA muhabirine, kadın komutanlarla sohbet ettiklerini belirterek, "Kadın komutanlarımız bize KADES'i anlattı, uygulamayı gösterdi. Tohum ekerek bize yardım ettiler." dedi.

Fatma Yöncel de komutanlara teşekkür ederek, "Gerçekten çok memnun kaldık." diye konuştu.

Etiketler : Bitlis Jandarma Komutanlığı KADES İçişleri Bakanlığı Kadın Destek Uygulaması
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