Kadın haklarında örneğimiz Türkiye

BM'den sonra ikinci büyük devletler topluluğu Bağlantısızlar Hareketi, (Non-Aligned Movement-NAM) ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Kadın Haklarının Geliştirilmesi ve Kadınların Güçlendirilmesi" temasıyla bir araya geldi. Başkanlığını Azerbaycan'ın yaptığı konferansa Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkeler, gözlemci devletler ve uluslararası kuruluşlar katıldı. Konferansta Türkiye'yi onur konuğu olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün temsil etti.

'FRANSA SÖMÜRGECİ'

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, konferansın açılışında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aiyev'in mesajını okudu. Aliyev mesajında, ''Azerbaycan dönem başkanlığında sömürgecilik karşıtı girişimlere önem verdi. Özellikle Fransa'nın küresel düzeyde yürüttüğü yeni sömürgecilik politikasını her platformda ifşa ettik. Sömürgecilik kadın hakları üzerinde de olumsuz etki yarattı. Kadın haklarının savunulması ve güçlendirilmesi Bağlantısızlar Hareketi'nin gündeminin en üst sıralarında yer alıyor'' dedi.

'HAREKET GENİŞLEMELİ'

Bahar Muradova da "Biliyoruz ki tüm dünyada kadınlar ve çocuklarla ilişkili pek çok problem var. Bu problemleri çözmek üzere hareketin imkânları genişletilmeli. Bu bakımdan, kadın refahı, katılımı, karar verme ve icra süreçlerinde söz sahibi olması için tedbirler alalım ve tecrübeleri paylaşalım istedik. Türkiye'nin tecrübesi bizim için çok önemli. Türkiye ile ortak çalışma gruplarımız var. Eğer Türkiye'ye yardımımız dokunacaksa bizim için bir gurur, onlardan öğrenebileceğimiz bir şey de olursa bizim için çok önemli bir kazançtır'' ifadelerini kullandı.

KADINLARIMIZI HER ALANDA TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Aile Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi için Türkiye'deki çalışmaları anlattı. Leman Yenigün, "Türkiye'de sosyal ve ekonomik büyüme ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için kadınların hayatın her alanında katma değer oluşturmasını teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

GAZZE'DEKİ İNSANLIK SUÇU İÇİN ÇALIŞTAY

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, "30 senedir süren işgal sürecinde Azerbaycan kadınının karşılaştığı problemleri konuştuk. Gazze'de yaşanan insanlık suçu, mağdur olan anneler ve konferansta daha dünyaya gelmeden hayatını kaybeden suçsuz yavrular gündem konusu olmuştur. Bu toplantıdan da ilham alarak Türkiye'de 'Kadın ve Medya' konulu bir çalıştay düzenleyeceğiz. Ana konumuz İsrail'in Gazze'de insan haklarını yok sayarak gerçekleştirdiği insanlık suçu olacak'' dedi.