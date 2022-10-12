Kadıköy'deki patlamanın sırrı çözüldü... Bombacı eski katil çıktı

İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangında ağır hasar gören binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çok yönlü çalışmalar sürerken, İstanbul terörle mücadele ekipleri çalışmalarını bina içinde yoğunlaştırdı.

Çalışmalar sonucunda, hayatını kaybeden 3 kişiden birinin Mehmet Karahan'ın saldırının faili olduğu belirlendi.

Failin, 1998 yılında İsviçre'de 4 kişinin katledildiği saldırının faillerinden olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından Türkiye'ye kaçan Karahan'ın, ailesinin ihbarıyla yakalanarak cezaevine gönderildiği, şüphelinin yıllar sonra tahliye olduğu ve ailesine karşı intikam beslediği tespit edildi.

Ayrıca, şüphelinin patlama yaşanmadan günler önce çevresine 'ailemi öldüreceğim, patlatacağım"' gibi beyanlar verdiği de belirlendi.

Şüphelinin terör bağlantısı olmadığı, ama yine yıllar önce TİKKO terör örgütüyle bağlantısı olduğu da ekipler tarafından tespit edildi.

AİLESİNİ KATLETMEK İÇİN BOMBA YAPIYORDU

Pazar akşamı İstanbul'u ayağa kaldıran patlamada Mustafa Karahan'ın yanında çalışan Özbekistanlı Anvarjon Kadirov kaçıp yaralı kurtulmayı başardı ancak 10 yaşındaki kızı ve 68 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, Mustafa Karahan cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ihbar eden ağabeyi ve diğer aile üyelerinden intikam almak istiyordu. Zaman zaman dengesiz hareketleri de vardı. Eve getirdiği havai fişeklerin içini boşaltıyor, bunları bir yerde biriktiriyordu. Anvarjon Kadirov'a, biriktirdiği barutları borunun içine koyacağını ve ağabeyini patlatacağını söylemişti.

FİTİL BİR ANDA ALEV ALDI

Fikirtepe'deki patlamadan önce de bir havai fişeğin içindeki barutları boşaltmış, fitilini çıkartmaya çalışıyordu. Her yer barut olmuştu. Fitil bir anda alev aldı. Söndüremeyeceğini anlayan Mustafa Karahan, barutları biriktirdiği boruları oradan kaçırmaya çalışırken büyük bir patlama oldu, alevler her yeri sardı. Art arda meydana gelen patlamalarda binanın duvarları yıkıldı.

Yükselen kimyasal alevler yandaki binalara sıçradı. Olayların tanığı Anvarjon Kadirov kaçıp yaralı olarak kurtulmayı başarırken, Mustafa Karahan'la birlikte Özbek çalışanın 10 yaşındaki kızı ve 68 yaşındaki babası da öldü.