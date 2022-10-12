VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-16 kararı sonrası komşu karıştı
Setlere film dönüşü
Hareketli şarkı yazamıyorum
Yeni akım 'telefona imza'
30'dan sonra hayatı anladım
Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!
Eski eşe mesajlı gönderme
Kız bebek geliyor
Kutsal Damacana Müjde'si
Kıyafetler Mehmetçik için
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Jüri Üyeleri Açıklandı!
Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne Başvurular 17 Ekim'e Uzatıldı
HSK'ya 10 yeni üye... Şehit tuğgeneralin hakim eşi de göreve seçildi
Astana'da tarihi zirve! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde
Başkan Erdoğan Kazakistan'da
Antalyaspor'da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor
Dolar merkezli uluslararası para sistemi sürdürülebilir mi?
Körfez ülkelerinin gazı Avrupa'nın soğuğunu kırabilir mi?
Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki stratejisi dengeleri nasıl değiştirebilir?
"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" çocuklara havacılığı sevdirecek
Geyikler ve Kuşlar
Kadıköy'deki patlamanın sırrı çözüldü... Bombacı eski katil çıktı
Avrupa'da 5 ülkede seçimlerin ardından hala hükümetler kurulamadı
12 Ekim 2022 Çarşamba 12:36:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 12:36:00

Kadıköy'deki patlamanın sırrı çözüldü... Kadıköy'deki patlamada bombacı eski katil çıktı...

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

Kadıköy'de 3 katlı binada meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın sırrı çözüldü. Kadıköy'deki patlamanın failinin, 1998 yılında İsviçre'de 4 kişiyi katleden Mustafa Karahan olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangında ağır hasar gören binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çok yönlü çalışmalar sürerken, İstanbul terörle mücadele ekipleri çalışmalarını bina içinde yoğunlaştırdı.

Çalışmalar sonucunda, hayatını kaybeden 3 kişiden birinin Mehmet Karahan'ın saldırının faili olduğu belirlendi.

Failin, 1998 yılında İsviçre'de 4 kişinin katledildiği saldırının faillerinden olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından Türkiye'ye kaçan Karahan'ın, ailesinin ihbarıyla yakalanarak cezaevine gönderildiği, şüphelinin yıllar sonra tahliye olduğu ve ailesine karşı intikam beslediği tespit edildi.

Ayrıca, şüphelinin patlama yaşanmadan günler önce çevresine 'ailemi öldüreceğim, patlatacağım"' gibi beyanlar verdiği de belirlendi.

Şüphelinin terör bağlantısı olmadığı, ama yine yıllar önce TİKKO terör örgütüyle bağlantısı olduğu da ekipler tarafından tespit edildi.

AİLESİNİ KATLETMEK İÇİN BOMBA YAPIYORDU

Pazar akşamı İstanbul'u ayağa kaldıran patlamada Mustafa Karahan'ın yanında çalışan Özbekistanlı Anvarjon Kadirov kaçıp yaralı kurtulmayı başardı ancak 10 yaşındaki kızı ve 68 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, Mustafa Karahan cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ihbar eden ağabeyi ve diğer aile üyelerinden intikam almak istiyordu. Zaman zaman dengesiz hareketleri de vardı. Eve getirdiği havai fişeklerin içini boşaltıyor, bunları bir yerde biriktiriyordu. Anvarjon Kadirov'a, biriktirdiği barutları borunun içine koyacağını ve ağabeyini patlatacağını söylemişti.

FİTİL BİR ANDA ALEV ALDI

Fikirtepe'deki patlamadan önce de bir havai fişeğin içindeki barutları boşaltmış, fitilini çıkartmaya çalışıyordu. Her yer barut olmuştu. Fitil bir anda alev aldı. Söndüremeyeceğini anlayan Mustafa Karahan, barutları biriktirdiği boruları oradan kaçırmaya çalışırken büyük bir patlama oldu, alevler her yeri sardı. Art arda meydana gelen patlamalarda binanın duvarları yıkıldı.

Yükselen kimyasal alevler yandaki binalara sıçradı. Olayların tanığı Anvarjon Kadirov kaçıp yaralı olarak kurtulmayı başarırken, Mustafa Karahan'la birlikte Özbek çalışanın 10 yaşındaki kızı ve 68 yaşındaki babası da öldü.

Etiketler : KADIKÖY PATLAMA BOMBACI KATİL Anvarjon Kadirov
Lüks test sürüşü

Lüks test sürüşü
40'ımız uçuyor

40'ımız uçuyor
Pop ile arabesk birleşti

Pop ile arabesk birleşti
Oğlunu evlendirdi

Oğlunu evlendirdi
Oyun öncesi çay molası

Oyun öncesi çay molası
Neşeli alışveriş

Neşeli alışveriş
Davetten davete

Davetten davete
‘Kadere Karşı' gelemedi

‘Kadere Karşı' gelemedi
Meşhur eden Instagram mesajı

Meşhur eden Instagram mesajı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX