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05 Eylül 2023 Salı 12:15:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 12:15:00

Kadıköy'de iş yerinde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

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Son Dakika Haberleri.. Kadıköy Yenisahra'da 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadıköy Yenisahra'da 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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