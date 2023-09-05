Kadıköy Yenisahra'da 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
05 Eylül 2023 Salı 12:15:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 12:15:00
Kadıköy'de iş yerinde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Son Dakika Haberleri.. Kadıköy Yenisahra'da 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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