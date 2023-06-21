VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li Soyer'den Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi... "Zafer değil yenilgi öğretir"
Romanya'nın en büyük petrol rafinerisi yandı
Kadıköy'de film gibi kovalamaca... 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Erenler Belediye Başkanı Kılıç son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşlarına hakim olamadı
21 Haziran 2023 Çarşamba 22:56:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 22:56:00

Kadıköy'de film gibi kovalamaca... 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kadıköy'de polisten kaçan şüpheli, aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı.

Kadıköy'de ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan ve önünü kesen Yunus ekibine otomobiliyle çarparak polislerin yaralanmasına neden olan şüpheli, aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi karşısında Kartal yönüne ilerleyen bir araç, polis ekipleri tarafından şüpheli görülerek durdurulmak istendi.

İsminin O.K.G. olduğu öğrenilen araç sürücüsü ekiplerin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçarken, polisler ve şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Araç, yoğun trafik sebebiyle Göztepe Köprüsü altında yavaşlayarak durmak zorunda kalınca Yunus polisleri motosikletle aracın önüne geçti. Şüpheli, aracıyla polis motosikletine çarptı. Ezilme tehlikesi geçiren polis memurları yaralandı.

Lastiklerine ateş ederek aracın durmasını sağlayan polisler, şüpheli O.K.G'yi gözaltına aldı. Bölgedeki trafik bir süre durdurulurken, ekipler araçta inceleme yaptı.

Şüphelinin, ''yaralama'', ''hakaret'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarından arandığı öğrenildi.

Etiketler : kadıköy yunus ekibi şüpheli
Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum
‘Beyaz Gece' buluşması

‘Beyaz Gece' buluşması
Kilt giydi

Kilt giydi
30. sanat yılını kutluyor

30. sanat yılını kutluyor
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
Seyirciyle ilk buluşma

Seyirciyle ilk buluşma
Dijitalde zirvede

Dijitalde zirvede
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Sertab enerjisi

Sertab enerjisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX