VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var"
Ege'de korkutan deprem!
Kadıköy Belediyesinde çalışan işçiler, yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı
"Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması"
Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde! Yeni adımlar atılacak
"Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandıracağız"
21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:30:00

Kadıköy Belediyesinde çalışan işçiler, yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kadıköy Belediyesinde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesi'ne üye bir grup işçi, maaşlarında iyileştirme taleplerinin karşılıksız bırakıldığı gerekçesiyle yarım gün iş bıraktı.

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler, ellerinde "ek protokol istiyoruz" ve "faturaları ödeyemiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak, sloganlar attı.

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, yüksek enflasyon ve ağır vergi yükü nedeniyle üreten geniş kesimlerin açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiğini belirtti.

Ay, belediye işçilerinin de bu yoksullaşmadan payını aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Örgütlü işçilerin sendikayla kazandığı toplu iş sözleşmeleri gereği aldıkları 6 aylık zamlar hızla eriyor. Bu nedenle çoğu arkadaşımız fazla mesai ya da ek iş yaparak hayatından veriyor, ağır iş yükü altına girerek ailesini geçindirmeye çalışıyor. İki işte, üç işte çalışan, sürekli fazla mesai yapan arkadaşlarımız, dinlenmeden çalıştıkları için kazalar geçiriyor. Maaşlarda iyileştirme yapılması talebi ise tüm bu yakıcı sorunlar arasında bir süredir belediye yönetimi tarafından cevapsız bırakılmış durumda. Kadıköy'de belediye işçileri beslenemiyor, barınamıyor, geçinemiyor."

Basın açıklamasının ardından maaşlarında iyileştirme yapılmasını isteyen işçiler yarım gün iş bıraktı.

Etiketler : kadıköy belediyesi eylem iş bırakma
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Artık başka projelere

Artık başka projelere
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX