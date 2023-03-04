VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
04 Mart 2023 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 14:30:00

KADEM'den deprem bölgesindeki kadınlara psikososyal destek

Kaynak: AA

ABONE OL

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kadın Destek Merkezi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kadınlara psikososyal destek vermek için çalışmalarına başladı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından psikososyal destek faaliyetlerine geçilmesiyle birlikte Kadın Destek Merkezi de bu kapsamda çalışmalarını deprem bölgesine yöneltti.

İlk olarak Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta hizmet vermeye başlayan Kadın Destek Merkezi, kadınların öncelikle rehabilitasyon süreçlerine uzman ve psikologlar vasıtasıyla destek vermeyi hedefliyor.

Deprem bölgesindeki psikososyal ihtiyaçları karşılamak için sahada olan merkez, aynı zamanda sosyal ve ekonomik haklara erişim noktasında da depremzede kadınlara bilgilendirme ve yönlendirmelerle yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kadın Destek Merkezi ayrıca, bölgedeki kadınların vakitlerini sosyalleşerek geçirmeleri ve iyi oluş hallerinin artırılması için de birtakım çalışmalar yürütüyor.

Uzman ve gönüllüler eşliğinde, kimi zaman da halk eğitim merkezi aracılığıyla kadınlara fayda sağlayacak yemek atölyeleri, el sanatları eğitimleri, örgü, kanaviçe kursları gibi depremzede kadınları sağaltacak etkinlikler de merkezlerde yer alacak.

Kadın Destek Merkezlerinde halihazırda kadınlar, birçok imkanla birlikte aynı zamanda bir araya gelerek sohbet edip çay, kahve içme olanağına da sahip olacak.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da merkezlerin faaliyete geçmesi vesilesiyle yaptığı bölge ziyaretinde, depremzede kadınlarla sohbet etti, ihtiyaçlarıyla ilgilendi.

Bayraktar ve depremzede kadınlar, birlikte yaptıkları kısırı, çadırkent sakinlerine de ikram etti. Daha iyi bir gelecek için yaraları hep birlikte saracaklarını belirten Bayraktar, "Bu süreçten hep birlikte iyileşerek çıkacağız." mesajını verdi.

KADEM Kadın Destek Merkezi'nden destek almak isteyen kadınlar KADEM Adıyaman Kadın Destek Merkezi için 4 numaralı çadır kenti, KADEM Kahramanmaraş Kadın Destek Merkezi için ise Avşar Kampüsü'nü ziyaret edebiliyor.

Etiketler : kadem deprem bölgesi kadın psikososyal destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX