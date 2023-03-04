KADEM'den deprem bölgesindeki kadınlara psikososyal destek

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından psikososyal destek faaliyetlerine geçilmesiyle birlikte Kadın Destek Merkezi de bu kapsamda çalışmalarını deprem bölgesine yöneltti.

İlk olarak Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta hizmet vermeye başlayan Kadın Destek Merkezi, kadınların öncelikle rehabilitasyon süreçlerine uzman ve psikologlar vasıtasıyla destek vermeyi hedefliyor.

Deprem bölgesindeki psikososyal ihtiyaçları karşılamak için sahada olan merkez, aynı zamanda sosyal ve ekonomik haklara erişim noktasında da depremzede kadınlara bilgilendirme ve yönlendirmelerle yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kadın Destek Merkezi ayrıca, bölgedeki kadınların vakitlerini sosyalleşerek geçirmeleri ve iyi oluş hallerinin artırılması için de birtakım çalışmalar yürütüyor.

Uzman ve gönüllüler eşliğinde, kimi zaman da halk eğitim merkezi aracılığıyla kadınlara fayda sağlayacak yemek atölyeleri, el sanatları eğitimleri, örgü, kanaviçe kursları gibi depremzede kadınları sağaltacak etkinlikler de merkezlerde yer alacak.

Kadın Destek Merkezlerinde halihazırda kadınlar, birçok imkanla birlikte aynı zamanda bir araya gelerek sohbet edip çay, kahve içme olanağına da sahip olacak.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da merkezlerin faaliyete geçmesi vesilesiyle yaptığı bölge ziyaretinde, depremzede kadınlarla sohbet etti, ihtiyaçlarıyla ilgilendi.

Bayraktar ve depremzede kadınlar, birlikte yaptıkları kısırı, çadırkent sakinlerine de ikram etti. Daha iyi bir gelecek için yaraları hep birlikte saracaklarını belirten Bayraktar, "Bu süreçten hep birlikte iyileşerek çıkacağız." mesajını verdi.

KADEM Kadın Destek Merkezi'nden destek almak isteyen kadınlar KADEM Adıyaman Kadın Destek Merkezi için 4 numaralı çadır kenti, KADEM Kahramanmaraş Kadın Destek Merkezi için ise Avşar Kampüsü'nü ziyaret edebiliyor.