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KADEM'den anlamlı 28 Şubat filmi: "Siz neye ikna oldunuz?"
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27 Şubat 2024 Salı 18:59:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 18:59:00

KADEM'den anlamlı 28 Şubat filmi: "Siz neye ikna oldunuz?"

Kaynak: İHA

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat'ın yıl dönümünde, başörtülülere yönelik baskının merkezi olan, dönemin ikna odalarına vurgu yapan animasyon filmi yayınladı.

Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve "Post-modern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın yıl dönümünde, o dönem başörtülü öğrencilerin başlarını açtırmak için üniversitelerde kurulan ikna odalarından yola çıkarak bir farkındalık kampanyası hazırlandı. İkna Olduk" mottolu kampanya için hazırlanan animasyon filminde, genç kızların dilinden söz konusu çağdışı uygulama tiye alındı.

Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve "Post-modern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 27 yıl geçti. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 28 Şubat'ın yıl dönümünde, o dönem başörtülü öğrencilerin örtülerini çıkarmaları için üniversitelerde kurulan ikna odalarından yola çıkarak bir farkındalık kampanyası hazırladı. Kampanyanın animasyon filminde, genç kızların dilinden, söz konusu çağdışı uygulama "ikna olduk ama neye" mottosuyla tiye alındı.

28 Şubat zihniyetini anlatan animasyon filminde, ikna odasına alınan genç kıza, "Okula böyle giremezsin", "Başörtüsüz daha güzelsin", "Başını açmalısın", "Başörtün başarına engel", "Başörtünü çıkartmadan başarılı olamazsın" gibi söylemler yöneltiliyor. Söylemler sonrasında ikna odasından çıkan genç kız, "Ben sadece saygısız ve tutarsız olduklarına ikna oldum" diyerek maruz kaldığı durumu tiye alıyor ve izleyiciye, "Peki, siz neye ikna oldunuz" diye soruyor. Hazırlanan kampanyada, "Unutulan zulüm tekrarlanır" anlayışıyla 28 Şubat'ın yıl dönümünde yasakçı zihniyetin uygulamalarına dikkat çekmek amaçlanıyor.

Etiketler : KADEM 28 ŞUBAT İKNA ODALARI
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