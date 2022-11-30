KADEM, Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nde 4 yıldız belgesi aldı

KADEM'in açıklamasına göre, KalDer tarafından düzenlenen "2022 Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni", "Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet" temasıyla Kocaeli Kongre Sarayı'nda yapılan 31. Kalite Kongresi'nin sonunda gerçekleştirildi.

Türkiye Mükemmellik Ödül jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonunda KADEM, EFQM Üstün Performansta 4 yıldız belgesi alarak Türkiye'nin sayılı sivil toplum kuruluşları arasına girdi.

Törende, KADEM adına 4 yıldız belgesini alan Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Kadın hakları çalışmalarımızı, EFQM modeli ile bir basamak daha yukarı taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ise ödül almaya hak kazanan kurumları tebrik ederek, "Ülkemizdeki mükemmellik kültürünün öncüleri olarak sürdürülebilir gelişim yolunda başarılar diliyorum. Bu ödüllerin, EFQM modeli ile henüz tanışmamış kurumlarımıza ilham vermesini ve onlar için yeni bir başlangıca vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.