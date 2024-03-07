KADEM Dünya Kadınlar Günü'ne özel video hazırladı

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 8 Mart 2013'ten bu yana kadının onuru ile yaşayacağı güvenli bir toplum ve adaletli bir gelecek inşa etmek için çalışan KADEM, Dünya Kadınlar Günü'nü duygu yüklü bir videoyla kutladı.

KADEM, bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nde en zor şartlarda bile yılmayan, pes etmeyen, hayata ve umuda sıkı sıkıya sarılan, mücadele eden kadınların gücüne ve azmine vurgu yaptı.

"Dünyanın yükünü taşıyan kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajıyla hazırlanan video ile kadınların yüzlerine, yaşadıklarına ve duygularına odaklanıldı.

Video, sosyal medya ile dijital ve sabit reklam panolarında gösterilecek.

KADEM'İN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KAMPANYALARI



"Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesiyle 11 yıldır kadın hakları savunuculuğu yapan KADEM, Dünya Kadınlar Günü kapsamında bugüne kadar pek çok kampanyaya da imza attı.

KADEM, 2018'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bildirisi'ni, 2021'de Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi"ni yayınladı. Bildirge ile kadının "Akıl, ruh ve beden bütünlüğü dokunulmazdır" ilkesinden hareketle hak ve adalet iddiasındaki tüm kişi ve kurumlar, bu ilkelerin koruyucusu ve uygulayıcısı olmaya davet edildi.

Vakıf, 2023'teki Dünya Kadınlar Günü'nde de deprem bölgesindeydi. Depremin üçüncü haftasından itibaren bölgede faaliyete geçen KADEM, Kadın Destek Merkezlerindeki psiko-eğitimler ve grup çalışmalarıyla şimdiye kadar 6 bine yakın kadına ulaştı.

TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR



Ayrıca KADEM, kongreler, zirveler ve çalıştaylar düzenleyerek kadınların yaşadığı sorunlara çözümler arıyor. Kadın Araştırmaları Dergisi ile akademide kadına dair yeni bir bakış açısına zemin oluşturan vakıf, ülkenin 55 ilindeki temsilcilikleriyle bölgesel sorunlara eğildi, dayanışma ruhu ile saha çalışmaları yaptı.

Ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklerle sadece Türkiye'de değil dünyada da güçlü bir kadın sivil toplum kuruluşu ağı oluşturan KADEM, hukuk, akademi, iş dünyası, medya ve gençlik kurulları ile kadın odaklı çalışmalar yürütüyor.

Her yıl düzenlediği kampanyalar ve kamu spotları ile toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarına devam eden KADEM, "Üreten kadın, güçlü kadın" diyerek Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilerin kooperatifleşme süreçlerine destek veriyor.